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Молдова заборонила в'їзд з країн з виявленими коронавірусів

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 20:04
Молдова заборонила в'їзд з країн з виявленими коронавірусів
Ілюстративне фото (freepik)

На борт літаків, що летять з країн, де зафіксовано коронавірус, пускатимуть тільки громадян Молдови

На борт літаків, що летять в Кишинів з країн, де зафіксовані випадки захворювання коронавірусом, пускатимуть тільки громадян Молдови. Про це виданню NewsMaker розповів прем'єр-міністр Іон Кіку.

Обмеження будуть введені з 10 березня.

"Із завтрашнього дня ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт тільки громадян Молдови", - зазначив Кіку.

За його словами, Молдова не може повністю заборонити польоти з цих країн, так як "люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах в ще гіршому стані".

Прем'єр-міністр підкреслив, що його країна не може заборонити своїм громадянам повертатися додому.

"Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко", - зазначив Кику.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Молдови підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом в країні. Коронавірус був виявлений 7 березня біля 48-річної жінки, яка повернулася з Італії. Її госпіталізували у важкому стані в стратегічне лікарняний заклад з аеропорту.

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