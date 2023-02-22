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Молдова на этой неделе начнет выход из соглашений СНГ, - глава МИД

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Среда 22 февраля 2023 22:43
Молдова на этой неделе начнет выход из соглашений СНГ, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску (flickr.com/lvembassymoldova)
Автор: Валерия Полищук

Молдова на этой неделе начнет процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Аннулироваться будут только те соглашения, которые несовместимы с обязательствами Кишинева, взятыми для вступления в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Молдова уже действует по очень широкому спектру, по направлениям и не обязательно очень прозрачным направлениям, чтобы ограничить попытки России дестабилизировать ситуацию в стране. В эти дни мы также начинаем процесс денонсации Молдовы из некоторых соглашений в рамках СНГ", - заявил он.

Он подчеркнул, что молдовские ведомства провели анализ актуальности ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

"В эти дни мы начинаем процесс выхода Молдовы из нескольких десятков соглашений. Мы составляем этот список и опубликуем его. Только по линии Министерства внутренних дел мы пойдем на денонсацию 20 соглашений", - заявил он.

Попеску утверждает, что выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны, или не работают, или не применяются, или идут во вред Молдове".

"Молдова будет вступать в ЕС, и совершенно другие внешнеполитические цели, участие в других институтах будут подчинены цели европейской интеграции. Очевидно, что этот выход из СНГ или включение в эти соглашения, которые несовместимы с нашими обязательствами, будет продолжаться. Это юридическая вещь. Это не то, что делается путем подписания, но это уже происходит", - подчеркнул Попеску.

Напомним, ранее Попеску заявил, что Молдова готова к полному спектру угроз, поскольку Россия может усилить попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

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