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Мокрий сніг майже у всіх областях та +8 градусів: прогноз погоди на завтра

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Вівторок 01 лютого 2022 20:00
Мокрий сніг майже у всіх областях та +8 градусів: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди на 2 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 2 січня, майже по всій території України прогнозується мокрий сніг. Температура повітря вдень підніметься до +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі в західних областях очікується сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -1 градусів, а вдень прогнозується -1 +2 градуси. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м / с.

На півночі вночі та вдень буде без істотних опадів. Температура повітря вночі опуститися до -5 -10 градусів, а вдень -1 +1 градусів.

У східних областях вночі очікується сніг, проте вдень - мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -4, а вдень +1 +4.

На півдні країни вночі очікується мокрий сніг, при цьому вдень прогнозується мокрий сніг з дощем і сніг. Температура повітря вночі 0 -3, а вдень +3 +8.

У центральних регіонах без істотних опадів. Температура повітря складе -2 -7 градусів, а вдень 0 + 3.

Мокрий сніг майже у всіх областях та +8 градусів: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У середу в столиці буде без істотних опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -5 -7 градусів, а вдень 0 +2.

Мокрий сніг майже у всіх областях та +8 градусів: прогноз погоди на завтра

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