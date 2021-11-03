Мокрий сніг, дощі та туман: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 3 листопада, через атмосферний фронт, протягом доби на Лівобережжі країни очікуються дощі. Тумани накриють південні області, однак температура повітря вдень коливатиметься в межах +11 +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях синоптики обіцяють суху погоду, окрім Карпат, де очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря вдень +10 +13, вночі +3 +7.

На півночі країни очікуються дощі у всіх областях, окрім Житомирської. Стовпчики термометра вдень покажуть +9 +12, а вночі +5 +7.

У східних областях протягом доби також йтимуть дощі. Вдень буде до +11 +14 градусів, вночі +6 +9.

На півдні країни синоптики прогнозують тумани вночі та вранці. Дощі очікуються у Херсонській та Запорізькій області. Температура повітря вдень +14 +17, а вночі +7 +12.

У центральних областях також йтимуть дощі. Стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13, вночі +5 +8 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується дощова погода. Температура повітря вдень становитиме +10 +12 градусів, а вночі знизиться до +5 +7.