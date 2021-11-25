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Міг працювати на Росію. СБУ розслідує можливу держзраду голови Нацбюро авіапригод

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 16:39
Міг працювати на Росію. СБУ розслідує можливу держзраду голови Нацбюро авіапригод Фото: СБУ підозрює голову Нацбюро авіапригод у держзраді (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Олег Черниш

Служба безпеки України веде кримінальне провадження за фактом можливої державної зради керівника Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (НБРГА). Він міг вести підривну діяльність за завданням РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Зазначено, що 25 травня 2020 року Головне слідче управління СБУ отримало інформацію від економічної контррозвідки, що керівник Нацбюро нібито працює на іноземну державу. На даний момент пост в. о. директора бюро займає ігор Мішарін. СБУ відкрило справу за ст. 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого надання виконуючим обов'язки директора Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами допомоги представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України", - сказано в матеріалах суду.

Зокрема, перевіряється інформація про можливий збір і передачу представникам РФ польотної інформації, отриманої Нацбюро під час технічного розслідування авіаційних подій, що відбулися на території України. Також розслідується факт можливої передачі інформації про польоти українських військових літаків, яка записується бортовими самописцями і реєстраторами польотної інформації.

В ході розслідування СБУ також встановила, що керівник Нацбюро причетний до виготовлення на території України бортових самописців для літаків і до їх реалізації через підконтрольне підприємство на території РФ.

Поки слідство не отримало достатньо доказів для того, щоб повідомити про підозру. Терміни розслідування продовжені до 27 листопада 2022 року.

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Служба безпеки України держзрада
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