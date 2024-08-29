Мочить можно? Врачи развеяли популярные мифы о пробе Манту

Еще несколько лет назад в Украине пробу Манту каждый год делали всем детям. Однако ситуация изменилась и врачи пересмотрели целесообразность обязательной ежегодной проверки для всех.

Подробнее о том, кому и когда нужно делать пробу Манту, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

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Что такое проба Манту

Проба Манту, или ее еще иногда называют туберкулиновая проба, - это диагностический тест, который проводится детям в группе риска заболевания туберкулезом.

Следует отметить, что проба Манту это не то же, что и вакцинация против туберкулеза.

Когда, кому и как проводится процедура

Пробу Манту врач может назначить ребенку индивидуально после обследования и опроса. Ваш семейный врач или педиатр должен объяснить родителям, чем обусловлена необходимость этого диагностического теста. Обычно пробу Манту назначают детям из групп риска заболеть туберкулезом.

Впрочем, пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев, которые не были привиты вакциной БЦЖ в роддоме.

"В этом случае прививка БЦЖ осуществляется при отрицательном результате пробы Манту. Новорожденным и малышам до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту", - пояснили в Национальной службе здоровья Украины.

Если ребенок не получил прививку в родильном, то его сделают у семейного врача или педиатра, которого выберут родители. В этом случае, если ребенку уже исполнилось два месяца, ему перед прививкой проведут пробу Манту.

Пробу Манту не нужно делать каждый год. Ее назначают индивидуально по результатам опроса и физического обследования.

Как проводится процедура:

В предплечье под кожу вводят туберкулин.

На 2-3 день в месте укола появляется уплотнение с покраснением.

На 3-й день размер этого уплотнения измеряют.

Что делать, если результат положительный

Не стоит беспокоиться, если реакция Манту оказалась положительной. Это не является стопроцентным доказательством наличия туберкулеза.

Ваш педиатр или семейный врач проконсультирует о полученных результатах и при необходимости направит к фтизиатру.

Мочить или не мочить: мифы о пробе Манту

"Мочить Манту нельзя". Пожалуй, это один из самых популярных медицинских мифов. Люди разных поколений до сих пор верят, что вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ошибочно покажет, что человек инфицирован. Это не так.

"Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает ", - пояснила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В то же время некоторые родители до сих пор убеждены (или их продолжают убеждать в этом враче), что пробу Манту всем детям без исключения нужно делать каждый год. Это опять же не совсем верно: