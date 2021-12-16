Мобільна лабораторія обстежила майже 1000 км газопроводів на Закарпатті

Впродовж 4 місяців витоки газу на Закарпатті виявляє не лише група контрольно-приладового обстеження, а й мобільна лабораторія: автівка Isuzu, оснащена спеціальним обладнанням. За цей період вона обстежила майже 1000 км газопроводів, де виявила 186 витоків газу.

Мобільна лабораторія дозволяє оптимізувати та пришвидшити процес пошуку витоків природного газу. За словами головного інженера АТ “Закарпатгаз” Віктора Водзінського, за 1 день людина може якісно обстежити лише до 2 км газопроводів. Тоді як автівка, в залежності від складності маршруту і особливостей газопроводів, може обстежити 20-25 км.

Так, у серпні-грудні цього року одна мобільна лабораторія обстежила 940 км газопроводів і виявила 186 витоків газу. За аналогічний період минулого року 10 бригад комплексно-приладового обстеження перевірили 1200 км газопроводів на території краю, де виявили 161 витік.

"Мобільна лабораторія аналізує повітря за допомогою датчиків, що розташовані на бампері автомобіля. Вони дуже чутливі і здатні зафіксувати найменшу концентрацію метану на відстані 8 метрів за умови, що авто рухається зі швидкістю 40 км на годину", - йдеться у повідомленні.

Після того, як автівка “відчує” витік газу, визначається приблизне місце пошкодження труби. Програма фіксує його на карті і сповіщає про це сигналом. А вже тоді до цього процесу долучаються фахівці з контрольно-приладового обстеження, які за допомогою детектора встановлюють точне місце витоку та викликають аварійників для його усунення.

"Усі ці роботи — виявлення витоків на газопроводах середнього і високого тиску, локалізація витоків, ремонт та заміна газопроводів — проводяться за кошти, які споживачі сплачують за послугу з розподілу природного газу", - йдеться у повідомленні.