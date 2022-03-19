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Мобілізованих з ОРДЛО кидають у розвідку боєм, вони несуть великі втрати, - ГУР

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Київ, Субота 19 березня 2022 12:32
Мобілізованих з ОРДЛО кидають у розвідку боєм, вони несуть великі втрати, - ГУР Фото: російські окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як "гарматне м'ясо" (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти використовують мобілізованих в окремих районах Донецької та Луганської областей як "гарматне м'ясо". Один з таких підрозділів втратив під Миколаєвом близько 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що російські окупанти активно мобілізують на війну чоловіків з ОРДЛО, але ці підрозділи відрізняються низькою бойовою підготовкою, дисципліною і моральним станом.

За словами самих мобілізованих, російське командування використовує їх як передовий ешелон розвідки боєм. Тобто відправляють на лінію зіткнення і, таким чином, визначають розташування вогневих позицій ЗСУ.

"Один з таких підрозділів, що мали у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратило близько 200 мобілізованих на Миколаївському напрямку. Залишки підрозділу, що повернувся в Херсонську область, абсолютно деморалізовані і відмовляються від подальшої участі в бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що Росія не виплачує компенсації за тих, кого мобілізували на окупованому Донбасі.

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