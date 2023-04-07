Международный уголовный суд нашел Путину место в Гааге

123 страны Римского устава должны арестовать русского диктатора. Детальнее – в колонке президентки Ассоциаций юристов Украины Анны Огренчук.

Международное правосудие – игра в долгую. Но она стоит усилий и времени, чтобы доказать ключевой принцип неотвратимости наказания. Путин – один из лидеров стран, еще за время президентства имеющий статус подозреваемого в военных преступлениях от Международного уголовного суда. И это начало конца для него, его режима, его страны, если в РФ не начнутся кардинальные перемены. Ведь международные расследования продолжаются, а к политической ответственности теперь добавилась и юридическая. Путина могут арестовать в 123 странах мира.

Что дальше, будет ли реализован ордер на арест, какие правовые последствия может иметь отказ от выполнения международных обязательств и стоит ли уже сегодня начинать дискуссию по пересмотру процедур уголовного преследования в рамках международного права?

Путин задокументировал сам себя

"Жернова правосудия мелют медленно, но неотвратимо". Перефразировано, но в этом суть международного права. Вряд ли лидеры нацистской Германии либо Слободан Милошевич, либо Чарльз Тейлор видели себя на скамье подсудимых. Или Омар аль-Башир или Муаммар Каддафи, дерзко относившиеся к своему статусу подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноциде и публично не признававших его законность. Последние, как и Тейлор, преследовались уже Международным уголовным судом, но получили ордер на арест еще во время исполнения полномочий. Судьба их всем известна.

Этот список международных преступников-лидеров государств в марте пополнил и президент РФ Владимир Путин. Обоснованно и предсказуемо для юридического сообщества. Еще за несколько недель до официального заявления Прокурора МУС Карима Хана среди юристов-международников все чаще звучали намеки на возможные первые подозрения среди представителей высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

Всё оказалось проще. Путин и детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова оказались подследственными по фактам незаконной депортации и перемещения детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Они задокументировали сами себя, признав на камеру и распространив по официальным каналам коммуникации, что принудительные перемещения несовершеннолетних имели место, что политика государства содействует в получении украинскими детьми российского гражданства с последующим усыновлением российскими семьями. Путин даже подписал упрощение этих процедур. Львова-Белова подтвердила, что является официальным опекуном украинского ребенка из оккупированного Мариуполя. Жажда пиара и пропаганда относительно "спасения" детей из Украины сыграла злую шутку с президентом РФ и помогла МУС.

Кстати, Путин и чиновники уже не впервые документируют свои преступления. В речах неоднократно отрицалось существование отдельной украинской нации, не признавалось право на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, существование. А это все может свидетельствовать о составе другого более серьезного преступления – геноциде или подстрекательстве к нему.

В РФ ожидаемо заявили, что ордер на арест не имеет никакой законной силы: страна не ратифицировала Римский устав, на основании которого действует МУС, а у президента есть политико-дипломатический иммунитет. Следственный комитет РФ пошел еще дальше и возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, поскольку считает своего лидера "заведомо невиновным".

Во-первых, для юрисдикции Международного уголовного суда, согласно ст. 27 Римского устава, нет никаких иммунитетов. А должностное положение главы государства или правительства, члена правительства или парламента, избранного представителя или государственного должностного лица ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности.

Следовательно, МКС – это самая высокая международная судебная инстанция, которая уголовно преследует высших должностных лиц. Во-вторых, преступления совершаются на территории Украины, а мы признали юрисдикцию суда еще в 2015 году после заявления Верховной рады. И, в-третьих, если бы российские так называемые юристы не стояли на позиции молчаливого согласия, не занимались извращением и публичным издевательством над нормами международного права, стоит вспомнить лишь причины начала полномасштабного вторжения со ссылкой на Устав ООН и право на заморозку, возможно, можно было бы и избежать беспрецедентного масштаба вооруженной агрессии, количества преступлений и объемов разрушений.

Поэтому все эти заявления по поводу ничтожности обвинений от МУС не имеют никакого значения с точки зрения юриспруденции. Это скорее посыл для внутренней аудитории, ослепленной пропагандой, ложью и призывами "можем повторить". К политической, экономической ответственности, за которую уже платит вся 140-миллионная страна, теперь добавилась еще и юридическая. Это всерьез и надолго, потому что вместе будет иметь разрушительные последствия непосредственно для президента, его режима и страны в целом.

Что дальше?

Римский устав ратифицировали 123 страны мира. А, следовательно, все они обязались "положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие преступления". Кроме того, "обязанностью каждого государства является осуществление его уголовной юрисдикции в отношении лиц, несущих ответственность за совершение международных преступлений". Так определено Уставом.

Поэтому практически это начало конца безнаказанности, которую Путин, его сторонники и режим испытывали последние 9 лет после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Глобально – российский лидер является токсичным, нерукопожатным, изгнанником, иметь дела или контакты с которым все равно что терпеть агрессию, убийства, разрушения. Юридически – он почти невыездной, потому что каждая из этих 123 стран должна выполнить ордер на арест как только подозреваемый пересечет границу такого государства. В отношении других государств, не являющихся участниками Римского устава, статьи 4 и 87 дают право МУС заключать специальные соглашения в рамках сотрудничества. И я не сомневаюсь, что это будет сделано в случае необходимости.

Но уже есть определенные нюансы с перспективой исполнения. Ряд стран – Германия, Австрия, Великобритания, Литва, Канада, Бразилия – готовы выполнить свои обязательства. Верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в целом поддержал решение суда и отметил начало процесса привлечения к уголовной ответственности. США, не признающие юрисдикции МУС, тем не менее, поддерживают ответственность виновных в военных преступлениях, а президент Джо Байден назвал этот шаг суда "оправданным" и "очень сильной позицией".

Армения и Венгрия, являющиеся ратификантами Римского устава, сделали политические заявления. Но ничего общего с правом у них нет. Несмотря на то, что Конституционный суд Армении признал обязательства конституционными, власти не будут выполнять арест, потому что это, мол, повредит двустороннему сотрудничеству. А Венгрия ссылается на то, что нормы Римского устава еще не имплементированы в национальное законодательство, поэтому и оснований для ареста нет. Но обязательство выполнить ордер вытекает не только из Римского устава, но и Венской конвенции о праве международных договоров. В статье 27 ясно указано, что положение внутреннего права не может быть оправданием для невыполнения обязательств. Кстати, предыдущая – 26 статья Конвенции – определяет обязательность добросовестного выполнения каждого действующего договора.

Это общее правило и на практике, конечно, все выглядит иначе. И здесь наше внимание приковано к Южно-Африканской Республике, которая, с одной стороны, является участником Римского устава и должна выполнить предписание на арест, а с другой – она партнер РФ и в августе 2023 года ожидает визита Путина для участия в саммите БРИКС. Даже после решения МУС, ЮАР подтвердила свое приглашение для российского президента на международное мероприятие. Но уже есть и заявления о том, что правительство все же будет консультироваться с МУС и РФ.

ЮАР не в первый раз игнорирует решение суда. Так было с Аль-Баширом в 2015 году, который в статусе обвиняемого в международных преступлениях демонстративно путешествовал по Африке. Уганда, где он тоже был и она тоже имеет обязательства по Римскому уставу, также их не выполнила.

Кстати, во время визитов Аль-Башира в эти страны над территорией стран-подписантов работали истребители, как дерзкая демонстрация того, что международное право ничего с ними не сделает и оно бессильно. Я не удивлюсь, если Путин будет следовать такой тактике.

Игнорирование и невыполнение обязательств, конечно, является нарушением международного права. И здесь могут быть как юридические, так и политические последствия и ответственность. П.7 статьи 86 Устава предусматривает норму, когда в случаях невыполнения просьбы Суда о сотрудничестве в государстве-участнике, МУС может принять заключение по этому поводу и передать вопрос Ассамблее государств Устава. Или, когда этот вопрос передан Суду Советом Безопасности ООН – к нему. Совбез – это не наш вариант, поэтому остается Ассамблея. И ситуация с ЮАР уже выносилась на рассмотрение этого органа.

Но, к сожалению, в дальнейшем нет практических результатов. Из-за отсутствия принудительного механизма, исполнение ордеров зависит от сотрудничества самих стран. Милошевича передали Трибуналу по бывшей Югославии сами сербы, когда политически решили, что надо ставить точку. Так работает и МУС, именно поэтому и исполнение этого ордера, и вообще международное правосудие – это игра в долгую. Но очень важно, что ордер есть.

Политические последствия – нарушение обязательств и как результат международного права являются основаниями для санкций или контрмер. Поэтому не исключено, что история с ЮАР как раз по этим причинам может завершиться просьбой к Путину не приезжать.

Как вывод, почти единственное, на что влияет неисполнение Римского устава, это на репутация страны. И это можно и нужно использовать. Но такие возможные нарушения не повод сомневаться в силе международного права. Мы начинали с этого и положительные примеры осуществления справедливого правосудия в истории есть. Расследования продолжаются и в МУС, и в национальной системе правосудия, и в рамках универсальной юрисдикции. И это только первые обвинения. "Мы будем без колебаний подавать дальнейшие заявления об ордерах на арест, когда этого будут требовать доказательства", – заявил Карим Хан.

Ордер для Путина не имеет срока действия, как и военное преступление не имеет сроков давности. И пока арест не будет выполнен, РФ будет оставаться под санкциями. Об этом сказал бывший посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Стивен Рапп. Это путь к глубокой, полной и длинной изоляции в РФ с соответствующими последствиями для экономики, политических и бизнес-элит и пока трансформаций не произойдет внутри самой страны, ситуация не изменится.

Требуются изменения

Устав МУС не дает правовой возможности судебного преследования военных преступников по заочной процедуре, как это возможно, например, в рамках спецтрибуналов. И Украина обсуждает процедуру in absentia для будущего Трибунала по агрессии. Но не время ли говорить уже об изменениях в системе международной уголовной юстиции? Вроде того, как это уже происходит вокруг реформирования ООН и коллективной доктрины безопасности.

Римский устав требует если не кардинальных изменений, то хотя бы обновления, осовременивания с учетом гибридной составляющей в вооруженном конфликте международного характера, впервые примененного именно в ситуации с Украиной. На мой взгляд, должны быть пересмотрены и расширены виды преступлений. Наконец, экоцид и киберпреступления должны найти свое место в системе международного права. Как и нужно убирать юрисдикционные пробелы по привлечению к ответственности за преступление агрессии, которое является высшим международным преступлением, а военные преступления, преступления против человечности и геноцид – производные от него. Действующее законодательство и существующие судебные механизмы недостаточны для обеспечения правосудия за это преступление.

Необходим пересмотр правовых и практических норм по наемничеству и действий иррегулярных вооруженных формирований. Юридическое определение наемника должно отражать современные реалии. Например, ограничения гражданства наемников, закрепленные в ст.47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, должны быть отменены во избежание использования их в качестве защиты от уголовного преследования.

И, конечно, в этом перечне может быть возможность заочного правосудия в рамках МУС.

По крайней мере, обо всем этом мы должны говорить. И Украина может стать глобальным драйвером перемен.