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Международные компании стали активнее страховать украинские морские перевозки, - нардеп

Четверг 05 октября 2023 16:56
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Международные компании стали активнее страховать украинские морские перевозки, - нардеп Фото: международные компании стали активнее страховать украинские морские перевозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Морской коридор, который открыла Украина, набирает обороты, все больше кораблей заходят в наши порты, и это большой шаг к улучшению состояния нашей экономики. Об эффективности этого коридора свидетельствует также тот факт, что международные страховые компании активизировались и предлагают программы страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Мусу Магомедова.

"Великолепные новости: три наших черноморских порта снова принимают суда, которые будут гарантировать украинский экспорт. Это большой шаг к стабилизации нашей экономики. А после того, как созданным недавно временным коридором воспользовалось уже 10 кораблей, международные страховые компании начали выходить с инициативами покрывать страховые риски. И это еще одна отличная новость", - написал он.

Он также сообщил, что сейчас украинские власти работают над поиском эффективных путей для полного возобновления украинского экспорта - это один из вопросов, который сейчас находится в центре внимания.

"Надеюсь, что очень скоро мы сможем безопасно (хотя бы относительно) экспортировать не только зерно, но и металл, удобрения, руду, оборудование и т.д. Тогда наша экономика будет иметь большой шанс удержаться на плаву", - резюмировал Магомедов.

Ранее директор BPG Shipping Геннадий Иванов заявил, что ставки фрахта судов для перевозки зерна временным морским коридором сейчас упали до уровня сентября прошлого года, когда заработал "зерновой коридор" под эгидой ООН.

Напомним, представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что более 10 новых судов планируют зайти для загрузки в украинские порты. Таким образом, для входа в новый морской коридор есть 12, а для выхода - 10 кораблей.

В свою очередь ВСУ делают все, чтобы обеспечить безопасность гражданского судоходства в нашей акватории.

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