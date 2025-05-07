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"Между ними - пропасть": США хотят прямых переговоров между Киевом и Москвой

Среда 07 мая 2025 17:20
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"Между ними - пропасть": США хотят прямых переговоров между Киевом и Москвой Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Россия и Украина начали прямые переговоры о прекращении войны. Штаты готовы помочь в этом.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Мюнхенской встрече в Вашингтоне.

"Шаг, который мы хотели бы сделать прямо сейчас, заключается в том, что мы хотели бы, чтобы и русские, и украинцы действительно договорились о некоторых основных принципах для того, чтобы сесть и поговорить друг с другом", - сказал Вэнс.

По его словам, Соединенные Штаты будут рады принять участие в этих переговорах, но очень важно, чтобы "русские и украинцы начали говорить друг с другом".

"Мы считаем, что это следующий большой шаг, который мы хотели бы сделать. Почему это важно? Причина заключается в том, что на наш взгляд, и, что вполне предсказуемо, есть большая пропасть между позициями русских и украинцев. Мы считаем, что следующим шагом в переговорах должна стать попытка устранить эту пропасть", - заявил Вэнс.

По его мнению, Штаты не могут быть посредником без проведения хотя бы прямых переговоров между двумя сторонами. Поэтому надо сосредоточиться именно на этом.

"Очевидно, что россияне и украинцы еще не пришли к согласию, потому что бои все еще продолжаются. Знаете, украинцы заявили, что согласны на прекращение огня, 30-дневное прекращение огня. Мы ценим это", - сказал он.

Трамп и война России против Украины

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом новая администрация США активизировала усилия по достижению мира между Украиной и Россией, сосредоточившись на прекращении огня как первом шаге к мирному соглашению.

В частности, Вашингтон предложил обеим сторонам безусловное 30-дневное прекращение боевых действий - Киев согласился, тогда как Москва продолжает игнорировать инициативу, вместо этого объявляя краткосрочные "перемирия" на 2-3 дня.

На днях госсекретарь США Марко Рубио допустил выход США из мирного процесса, если в ближайшее время не появятся перспективы для перемирия. По данным Financial Times, Трамп действительно может выйти из переговоров, оправдав это "минимальным прогрессом". Такого сценария опасаются в Европе.

Больше о Трампе и мирных попытках США - читайте в материале РБК-Украина.

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