"Между ними - пропасть": США хотят прямых переговоров между Киевом и Москвой
Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Россия и Украина начали прямые переговоры о прекращении войны. Штаты готовы помочь в этом.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Мюнхенской встрече в Вашингтоне.
"Шаг, который мы хотели бы сделать прямо сейчас, заключается в том, что мы хотели бы, чтобы и русские, и украинцы действительно договорились о некоторых основных принципах для того, чтобы сесть и поговорить друг с другом", - сказал Вэнс.
По его словам, Соединенные Штаты будут рады принять участие в этих переговорах, но очень важно, чтобы "русские и украинцы начали говорить друг с другом".
"Мы считаем, что это следующий большой шаг, который мы хотели бы сделать. Почему это важно? Причина заключается в том, что на наш взгляд, и, что вполне предсказуемо, есть большая пропасть между позициями русских и украинцев. Мы считаем, что следующим шагом в переговорах должна стать попытка устранить эту пропасть", - заявил Вэнс.
По его мнению, Штаты не могут быть посредником без проведения хотя бы прямых переговоров между двумя сторонами. Поэтому надо сосредоточиться именно на этом.
"Очевидно, что россияне и украинцы еще не пришли к согласию, потому что бои все еще продолжаются. Знаете, украинцы заявили, что согласны на прекращение огня, 30-дневное прекращение огня. Мы ценим это", - сказал он.
Трамп и война России против Украины
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом новая администрация США активизировала усилия по достижению мира между Украиной и Россией, сосредоточившись на прекращении огня как первом шаге к мирному соглашению.
В частности, Вашингтон предложил обеим сторонам безусловное 30-дневное прекращение боевых действий - Киев согласился, тогда как Москва продолжает игнорировать инициативу, вместо этого объявляя краткосрочные "перемирия" на 2-3 дня.
На днях госсекретарь США Марко Рубио допустил выход США из мирного процесса, если в ближайшее время не появятся перспективы для перемирия. По данным Financial Times, Трамп действительно может выйти из переговоров, оправдав это "минимальным прогрессом". Такого сценария опасаются в Европе.
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