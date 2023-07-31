Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны

Украинскую политику в последнее время все чаще сотрясают коррупционные и околокоррупционные скандалы. Почему так происходит, что об этом думают во власти и какие решения будут принимать – подробнее в материале РБК-Украина.

Информационное пространство в Украине состоит из двух параллельных новостных потоков. Первый – новости о войне и вокруг войны: события на фронтах, поставки оружия, санкции, саммиты-конференции-переговоры. Второй – новости о взятках, сомнительных тендерах, обысках, задержаниях, покупке чиновниками элитной недвижимости или автомобилей, выезде на зарубежный отдых и т.д. А поскольку значительных медийных событий на фронте в последнее время не так много, новости о взятках-обысках и подобные скандалы занимают, наверное, даже больше места, чем, собственно, война.

Только за последние дни на слуху были спорные тендеры на производство сериалов от Госкино, которые, очевидно, и стали последним аргументом в пользу увольнения профильного министра Александра Ткаченко. Вопросы к Ткаченко накапливались давно, уже не первый год собеседники РБК-Украина на Банковой называли его одним из первых кандидатов на вылет из правительства. На фоне маловыразительного телемарафона, куратором которого являлся министр и последних скандалов с Минкультом чаша терпения в ОП, очевидно, переполнилась.

Экс-министр культуры и информполитики Александр Ткаченко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На прошлой неделе случилась и история с отдыхом на Мальдивах нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. Получило развитие и дело одесского военкома Борисова – арестовали и его самого, и его имущество.

Совсем недавно были и другие похожие скандалы – депутат от СН Людмила Марченко попалась на взяточничестве и запомнилась тем, как выбрасывала деньги через забор своего дома, а ее коллега по монобольшинству Богдан Торохтий вместе с женой купил три дорогих автомобиля за время полномасштабной войны и съездил с ней на отдых в Болгарию, где супруга также обзавелась недвижимостью.

"Сейчас народ разделился на тех, кто воюет и кто активно помогает армии, тех, кто в тылу просто пытается сводить концы с концами в режиме "от тревоги до тревоги", и тех, кто живет как ни в чем не бывало, берет взятки, скупает имущество и так далее", – говорит в разговоре с РБК-Украина один из представителей власти.

Другой же рекомендует пообщаться с застройщиками и продавцами дорогих авто – и те расскажут, как за последнее время вырос платежеспособный спрос на элитное жилье и машины. В нынешних условиях коррупционная прослойка (очевидно, пользуясь еще и отсутствием декларирования) считает это самыми надежными методами вложения капитала.

Общий масштаб коррупции в Украине оценить, конечно, невозможно – вероятно, в абсолютных цифрах она даже меньше, чем до большой войны, но лишь потому, что значительно уменьшился общий объем экономики. Но особо возмущает то, что воровство происходит в условиях войны, когда люди сбрасываются по несколько десятков гривен на условный "мавик" – и при этом видят зарубежную недвижимость и люксовый автопарк областного военкома. У многих обычных украинцев лента Facebook давно напоминает мартиролог: погиб на фронте еще один родственник, друг, одноклассник, коллега, друг друзей – и особо возмущает то, что вперемешку с этими трагическими сообщениями попадаются ссылки на новый коррупционный скандал.

Сейчас, по словам одного из собеседников издания во власти, Украина попала в зону крайней турбулентности, по сути, идеальный шторм. Контрнаступление развивается медленнее, чем ожидали почти все (хотя основные бои еще впереди, к счастью, это признают и на Западе), крупных дипломатических побед в последнее время также нет, после российских обстрелов портовой инфраструктуры и разрыва зерновой сделки экономические перспективы стали еще туманнее. И к этому всему добавляется бесконечный поток коррупционных скандалов.

"По сути, единственное, на что власть может сейчас влиять – это внутренняя политика. Ситуация на фронте, очевидно, зависит не только от наших действий, если на Западе не хотят давать какие-то условные ATACMS – то и не будут давать, чтобы мы не делали, по экономике – обстреляли россияне Одессу и окрестности и имеем серьезные проблемы сразу. А вот во внутренней политике есть вещи, которые зависят только от нашей воли", – объясняет собеседник РБК-Украина.

На фоне последних скандалов на Банковой были приняты несколько решений, например, не выпускать депутатов и прочих чиновников за рубеж. Предыдущие ужесточения правил выезда, как показывают примеры Торохтия и Аристова, научились успешно обходить. Очевидно, о полном и абсолютном запрете на выезд всех чиновников и депутатов до самого конца войны говорить не приходится, это и правда было бы контрпродуктивно, учитывая важность парламентской дипломатии. Но обстоятельства выезда теперь будут контролировать намного жестче, чтобы не было ситуаций в духе "поехал на саммит в Вильнюс, а оказался на курорте на Мальдивах".

Кроме того, рассказывают источники издания, было принято решение проверить предыдущие выезды нардепов – и те, кто чувствуют за собой определенные грешки, с прошлой недели уже сильно занервничали.

Очевидно, будет и немало новостей по коррупции в военкоматах. "Борисов – это один из кейсов. И военкомов "вели" еще до того, как ситуация по Одесскому ТЦК вышла в медиа. Хотя масштаб проблемы достаточно велик, о чем недавно сказал президент. А вспомните же требование Зеленского отправить военкомов с тыла на фронт. Кто-то проверял, как ее выполнили? Не выполнили. А почему? Это вопрос к Генштабу", – отметил в разговоре с изданием один из руководителей силовых ведомств.

Турбулентность в Украине совпала и с некоторым изменением подхода Запада к выделению нам средств. Так, сейчас оно все больше ставится в зависимость от выполнения украинской властью определенных условий, просто давать Украине деньги за то, что она сейчас на переднем краю борьбы западной цивилизации с российским варварством уже никто не хочет.

"Опять вернулись во времена Петра Алексеевича, когда работала программа "деньги в обмен на реформы", – улыбается в разговоре с РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского. Украинской власти прямо дают понять: если тянуть с выполнением требований, ничего хорошего ждать не следует. Именно благодаря этому Верховная рада смогла наконец-то в первом чтении проголосовать законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Судя по всему, в ближайшее время, как минимум до начала отопительного сезона, ситуация будет оставаться прежней: турбулентность, без больших провалов, но и без громких побед. О коррупционных делах, обысках и арестах, непонятно откуда нажитом украинской элитой имуществе и подобных скандалах мы будем слышать все больше. По крайней мере, говорят в кулуарах, такой импульс исходит лично от президента Зеленского, который чуть ли не с каждым месяцем все больше разочаровывается и в депутатском корпусе, и в большинстве чиновников в целом.

Экс-нардеп Юрий Аристов (фото: facebook.com/yuaristov)

Но здесь есть крупная проблема. В футболе совершивший серьезное нарушение игрок может сначала обойтись лишь желтой карточкой, а с поля его удалят только при повторном аналогичном поступке. Судя по настроениям в обществе, времени раздавать предупреждения у власти уже не осталось – надо карать виновных сразу. Но проблема в том, что эти наказания были, есть, и, очевидно, будут избирательными.

Так, Аристов буквально за несколько дней прошел путь от депутатства до утраты мандата и уголовного дела с врученным подозрением. Тогда как его уже бывший коллега Торохтий, виновный в сопоставимых прегрешениях, судя по всему, чувствует себя вполне неплохо. Или еще один "слуга", Андрей Холодов, известный по ряду скандалов в табачной отрасли, по данным СМИ, покинул Украину еще в начале этого года и вместе с женой строит за рубежом бизнес, не собираясь возвращаться на родину – и не слышно, чтобы в Украине к нему были какие-то серьезные претензии.

Так что те игроки, у которых сложились хорошие отношения с судейской бригадой, пока могут чувствовать себя в относительной безопасности.