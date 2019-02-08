У МІУ розповіли, коли будуть відремонтовані основні магістралі областей

Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Омеляна, для ремонту всіх доріг фінансування має бути принаймні 200 млрд гривень

Впродовж наступних п’яти років основні магістралі регіонів України будуть відремонтовані. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава МІУ анонсував, що на основних магістралях кожної області буде наведений порядок.

"Протягом 5-річної роботи дорожнього фонду ми відбудуємо магістралі, які поєднують обласні центри. Наведемо порядок на основних магістралях кожної області. Не більше того. Адже для того, щоб відремонтувати всі дороги, фінансування має бути принаймні 200 млрд гривень. А для того, щоб відновити з нуля - мінімум 300 млрд на рік", - додав він.

Міністр також додав, що у 2019 році виділили додаткові кошти на аварійний ремонт трас "Одеса-Київ" та "Київ-Чоп".

Як писало РБК-Україна у матеріалі "Загорнути в асфальт: які траси влада відремонтує у 2019 році за 50 млрд гривень" зазначалося, що на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд гривень.

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті у Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Додамо, у серпні 2018 року глава уряду Володимир Гройсман повідомив про намір взяти кредит ЄБРР і ЄІБ в сумі 160 млн євро на ремонт ділянки Київ-Кіпті. За його словами, ремонт повинен початися навесні 2019 року.