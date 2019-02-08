ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МІУ розповіли, коли будуть відремонтовані основні магістралі областей

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 12:55
У МІУ розповіли, коли будуть відремонтовані основні магістралі областей
Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Омеляна, для ремонту всіх доріг фінансування має бути принаймні 200 млрд гривень

Впродовж наступних п’яти років основні магістралі регіонів України будуть відремонтовані. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава МІУ анонсував, що на основних магістралях кожної області буде наведений порядок.

"Протягом 5-річної роботи дорожнього фонду ми відбудуємо магістралі, які поєднують обласні центри. Наведемо порядок на основних магістралях кожної області. Не більше того. Адже для того, щоб відремонтувати всі дороги, фінансування має бути принаймні 200 млрд гривень. А для того, щоб відновити з нуля - мінімум 300 млрд на рік", - додав він.

Міністр також додав, що у 2019 році виділили додаткові кошти на аварійний ремонт трас "Одеса-Київ" та "Київ-Чоп".

Як писало РБК-Україна у матеріалі "Загорнути в асфальт: які траси влада відремонтує у 2019 році за 50 млрд гривень" зазначалося, що на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд гривень.

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті у Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Додамо, у серпні 2018 року глава уряду Володимир Гройсман повідомив про намір взяти кредит ЄБРР і ЄІБ в сумі 160 млн євро на ремонт ділянки Київ-Кіпті. За його словами, ремонт повинен початися навесні 2019 року.

"Укравтодор" визначився з пріоритетами ремонту доріг у 2019 році Омелян анонсував відновлення сполучення Київ-Ужгород найближчим часом
Новини України МІУдорогиВладимир Омелян
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся