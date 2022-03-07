Мітинг у Новій Каховці: за фактом вбивства та травмування жителів розпочато розслідування

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом обстрілу мирного мітингу у Новій Каховці Херсонської області. Через дії російських окупантів загинула людина, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОГПУ .

За даними слідства, 6 березня у Новій Каховці пройшов мирний мітинг проти російської окупації. Місцеві жителі пройшли маршем по місту і були неозброєні. Загарбники застосували до них зброю. В результаті обстрілу одна людина загинула, семеро постраждали.

"Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.