Луна без зерновой сделки показала, что Украина способна сама разблокировать порты, - ЦТС

Месяц назад Россия заявила о выходе из зерновых соглашений. За это время Украина дала России зеркальный военный ответ на угрозы, благодаря Министерству инфраструктуры заработал транспортный морской коридор. Это доказывает, что Украина способна сама разблокировать свои порты.

"Выход РФ из зерновой сделки разоблачил новую реальность: Украина начала занимать активную позицию и показала, что может не только претендовать на статус морского государства на уровне заявлений, но и на уровне конкретных действий. От навязанных нам правил мы перешли к установлению собственных , а конкретные военные шаги показали, что говорить исключительно с позиции силы в Черном море Москва больше не сможет", - подчеркнули эксперты Центра.

ЦТС выделяет несколько важных событий, произошедших за месяц. Сначала – военный ответ и удары по российским кораблям. Вблизи Новороссийска атаковался десантный корабль "Оленегорский горняк", затем - танкер с названием Sig под флагом россии.

"Такими действиями Украина показала, что Черное море не принадлежит РФ, и имея на вооружении подводные дроны стоимостью несколько десятков тысяч долларов, мы можем существенно влиять и на экономику страны-агрессора. Ведь после атаки на российские суда, стоимость страхования для них значительно выросла", - отметили в Центре.

Второе - широкая дипломатическая дискуссия на предмет новой архитектуры безопасности в Черном море, к которой присоединились влиятельные мировые политики, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен. Третье - усилия Министерства инфраструктуры, благодаря которым заработал новый морской коридор.

Создание временного коридора для выхода судов из украинских портов стало логическим продолжением первых двух шагов. Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE уже вышел из порта Одесса. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что временный коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации, но то, что такие суда будут выпускать в первую очередь, не означает, что другим судам будет запрещен выход. случае, основное, что решать это уже нам", - указывают эксперты.

Безусловно, остается много проблем, подчеркнули в ЦТС. Основная из них сейчас - это необходимость военной защиты портовой инфраструктуры, которая находится на острие ракетных и дроновых атак весь этот месяц.

"Но главное - Украина показала, что может быть морским государством и никакие внешние соглашения не могут диктовать нам решения, не отвечающие нашим геополитическим интересам", - резюмировали в ЦТС.