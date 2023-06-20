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Места для передвижной торговли в Киеве будут продавать через Prozorro, - Белоцерковец

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Вторник 20 июня 2023 12:27
Места для передвижной торговли в Киеве будут продавать через Prozorro, - Белоцерковец Фото: места для передвижной торговли в Киеве будут продавать через Prozorro (prozorro.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Киев переходит на реализацию мест для передвижной торговли через систему Prozorro. Первые торги уже объявлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета, руководителя фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрия Белоцерковца.

"Киев - первый город Украины, который будет продавать места для передвижной торговли через Prozorro! Прозрачные правила игры - залог развития любого города. Наконец-то КП "Городской магазин" объявило торги на право размещения объектов передвижной торговли. Это будет происходить в системе закупок Prozorro, что обеспечивает прозрачность и честность торгов", - сообщил Белоцерковец.

Срок действия договоров будет составлять три года, уточнил депутат.

Он также привел список локаций, на которые объявлены торги. Это ул. Энтузиастов напротив дома по бул. Игоря Шамо, ул. Радужная, 8, пр. Червоной Калины, 25, ул. Здолбуновская, 5-А и Русановская набережная, 12

Ранее сообщалось, что Киев первым в Украине готовится запустить "Электронный кабинет Защитника". Ветераны и военнослужащие смогут оформить через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

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