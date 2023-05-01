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На месте подрыва ЛЭП в Ленинградской области продолжают находить взрывчатки, - СМИ

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Ленинградская область, Понедельник 01 мая 2023 14:12
На месте подрыва ЛЭП в Ленинградской области продолжают находить взрывчатки, - СМИ Фото: на месте подрыва ЛЭП в Ленинградской области продолжают находить взрывчатки (t.me/bazabazon/17287)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Ленинградской области, где сегодня неизвестные подорвали опору линий электропередач, продолжают находить взрывчатки. В частности, было обнаружено три взрывных устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "78 Новости".

"На месте подрыва линии электропередач в Гатчинском районе после проверки было обнаружено еще три взрывных устройства", - пишет Telegram-канал, ссылаясь на источник.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы ФСБ и МВД.

Напомним, что сегодня в Ленинградской области РФ неизвестные порвали опору линии электропередач (ЛЭП). Была угроза уничтожения второй, но ее якобы вовремя разминировали.

Добавим, после чего стало известно, что из-за подрыва железной дороги в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд, загруженный нефтепродуктами. Также в результате инцидента было нарушено железнодорожное сообщение Гомеля с Россией.

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Ленинград Линия электропередач Взрыв
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