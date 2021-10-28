Місія ОБСЄ нарахувала за добу 455 порушень режиму припинення вогню. 435 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 20-в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 27 жовтня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 435 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 86 вибухів (15 розривів, 27 вибухів у повітрі і 44 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень відбулося в межах і поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петровське (непідконтрольно уряду, 41 км на південь від Донецька), а також на північ від Широкиного (підконтрольне уряду, 100 км на південь від Донецька).