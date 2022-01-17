Місії під загрозою. NASA може зіткнутися з дефіцитом астронавтів

Чисельність астронавтів NASA зменшується щороку. Це може поставити під загрозу майбутні космічні місії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space News .

Згідно зі звітом NASA, на початку 2022 року в агенції працюють 44 астронавти. Вже незабаром їх кількість може стати нижчою за "мінімальні необхідні вимоги" для підтримки місії Міжнародної космічної станції та "Артеміди".

Ще у 2000 році - кількість астронавтів становила майже 150. Втім сьогоднішня кількість кадрів є найменшою починаючи з 1970-го року.

Аби розв’язати цю проблему - NASA оголосила 6 грудня набір нових спеціалістів й розпочала у січні їх дворічне навчання. Втім, поки вони отримають право на польоти, тобто у 2024 році - агенції доведеться боротися з "виснаженням" власного корпусу.