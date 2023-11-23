ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Горсовет Днепра презентовал перспективы общин в послевоенном развитии Украины

Четверг 23 ноября 2023 12:31
UA EN RU
Горсовет Днепра презентовал перспективы общин в послевоенном развитии Украины Фото: Владимир Миллер (dniprorada gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Городской совет Днепра презентовал на выставке Rebuild Ukraine в Польше перспективы общин в послевоенном развитии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, многие иностранные партнеры считают главной составляющей в восстановлении Украины тесное сотрудничество инвесторов именно с местным самоуправлением.

"В общинах лучше знают свои коммунальные, социальные, образовательные проблемы и пути их решения. Поэтому уже сейчас в кейсе Днепра есть наработка по дальнейшей работе с несколькими мощными европейскими городами. И работа в этом направлении продолжается", - заявил он.

Заместитель городского головы Днепра Владимир Миллер, представлявший делегацию города во время мероприятия, добавил, что фундамент будущего экономического и индустриального развития нужно закладывать уже сейчас.

"Доказано, что Днепру доверяют европейские финансовые институты, поэтому у города будут европейские бизнес-партнеры. Потому что местное самоуправление - базовая организационная единица, которую иностранные организации рассматривают как потенциального партнера", - заявил Миллер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро инфраструктура
NEWS
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
DAILY
"Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм