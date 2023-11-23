Горсовет Днепра презентовал перспективы общин в послевоенном развитии Украины

Городской совет Днепра презентовал на выставке Rebuild Ukraine в Польше перспективы общин в послевоенном развитии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, многие иностранные партнеры считают главной составляющей в восстановлении Украины тесное сотрудничество инвесторов именно с местным самоуправлением.

"В общинах лучше знают свои коммунальные, социальные, образовательные проблемы и пути их решения. Поэтому уже сейчас в кейсе Днепра есть наработка по дальнейшей работе с несколькими мощными европейскими городами. И работа в этом направлении продолжается", - заявил он.

Заместитель городского головы Днепра Владимир Миллер, представлявший делегацию города во время мероприятия, добавил, что фундамент будущего экономического и индустриального развития нужно закладывать уже сейчас.

"Доказано, что Днепру доверяют европейские финансовые институты, поэтому у города будут европейские бизнес-партнеры. Потому что местное самоуправление - базовая организационная единица, которую иностранные организации рассматривают как потенциального партнера", - заявил Миллер.