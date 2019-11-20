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У світі стало менше жертв тероризму, - доповідь

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 14:38
У світі стало менше жертв тероризму, - доповідь
Ілюстративне фото (Al Joumhouria)

Однак число країн, що переживають терористичні атаки, збільшилася

Кількість смертей, спричинених терористичними атаками, скоротилося в усьому світі, але число країн, що переживають терор, збільшилася, в основному в результаті зростання кількості нападів ультраправих сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Глобального індексу тероризму в 2019 році.

Згідно з доповіддю, число смертей в результаті тероризму у світі склало 15 952 особи, що менше на 15,2%, ніж роком раніше. Число смертей також скоротилося більш ніж наполовину порівняно з 2014 роком - тоді було зафіксовано 33555 смертей.

У доповіді пояснюється зниження кількості смертей, пов'язаних з тероризмом, падінням Ісламської держави в Іраку і перемогами в Сомалі над повстанцями терористичного угрупування "Аш-Шабаб".

У Західній Європі число смертей від всіх терористичних інцидентів знижується другий рік поспіль. У регіоні також найнижче число інцидентів з 2012 року.

Однак у доповіді говориться, що все більше число країн піддаються терористичним атакам в результаті зростання вкрай правого тероризму.

У 2018 році 71 країна зазнала як мінімум однієї смерті, пов'язаної з тероризмом, що є другим за величиною показником з початку століття.

У доповіді висвітлюється напад у березні 2019 року на дві мечеті в Новій Зеландії, де 51 людина була вбита в якості прикладу поширення тероризму в країнах, в яких "майже немає попередньої історії" чи "терористичної діяльності в результаті вкрай правої ідеології".

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ затримала агента РФ, який закликав здійснювати теракти в День гідності та свободи в найбільших містах України.

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