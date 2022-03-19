Світ чує позицію України: Зеленський анонсував звернення перед народами світу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президента України Володимир Зеленський анонсував виступи перед Швейцарією, Ізраїлем, Японією та Італією. Він звернеться із закликом до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Найближчими днями продовжу звертатися до народів із закликом до миру для України. Попереду моє звернення до швейцарців. Заплановані також звернення до Ізраїлю, Японії, Італії. Світ чує позицію України. Світ підтримує. наших захисників", - заявив Зеленський.
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