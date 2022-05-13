"Світ отримав шанс перемогти диктатуру". Резніков розповів про подвійну поразку РФ

Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія зазнала двох поразок. Вона була як на полі бою, так і на дипломатичному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

Поле бою

"Після відкритого повномасштабного нападу Росії 24 лютого, у Москві планували, і багато хто на Заході був такої ж думки, що Україна капітулює за кілька днів. В кремлі розраховували за кілька тижнів встановити на нашій землі новий - "російський" - лад. Наші захисники і захисниці, весь український народ, дали відсіч окупантам і зірвали ці плани", - написав Резніков.

Як зазначив глава Міноборони, розпочався умовний період "до 9 травня", коли російські війська, що зазнали величезних втрат, отримали поразку під Києвом і не змогли досягти жодної стратегічної цілі, змінили тактику.

"Вони втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і визначили собі нові цілі - захоплення півдня та сходу України. Але цього знову не сталося. Завдяки масовому героїзму наших воїнів, згуртованості українців, міжнародній підтримці, Україна вистояла", - підкреслив Резніков.

Він звернув увагу, що захисники Маріуполя - морська піхота, гвардійці, зокрема, з полку "Азов", Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцейські, розвідники, бійці Служби безпеки - виграли для нас час і зберегли багато життів.

"Сили оборони в зоні проведення ООС, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях стримали навалу ворога. Ізюм, Попасна, Рубіжне, Авдіївка, Мар’їнка і не тільки - це справжні міста Героїв і місця бойової слави українців. Рух Опору у Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах - це важливий внесок у спільну перемогу", - зазначив Резніков.

Таким чином, до 9 травня Росія отримала стратегічну поразку - не змогла знищити українську державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

"Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову - довготривалу фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", - пояснив міністр.

Міжнародний рівень

За словами Резнікова, врешті-решт відбувся й тектонічний зсув на міжнародній арені. Так. за місяць Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла здолати 30 років.

"Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим. Наприкінці березня було скликано велику донорську конференцію, яка стала важливим етапом формування спільної позиції європейських партнерів та прискорення безпекової інтеграції з Україною де-факто", - зазначив глава Міноборони.

Він підкреслив, відбувся фундаментальний перехід, який було закріплено 26 квітня під час історичної зустрічі очільників оборонних відомств понад 40 країн світу на американській базі Рамштайн у Німеччині.

"Також на цю мить у США вже ухвалено закон про ленд-ліз - формат допомоги, який під час Другої світової війни допоміг здолати Гітлера. Президент США Джо Байден символічно підписав його саме 9 травня. Дебатується ще один закон про збільшення підтримки України", - звернув увагу Резніков.

Міністр додав, у різних державах, а також на рівні ЄС ухвалюються політичні рішення, які збільшать підтримку України не тільки в оборонному, але й в економічному, соціальному, гуманітарному плані

Таким чином, до стратегічної поразки РФ на полі бою додалася стратегічна поразка на міжнародному рівні.

"Якщо згадати, що цивілізований світ посилює економічні санкції, а Фінляндія і Швеція готуються подати заявки на вступ до НАТО, то міжнародний контекст для Кремля системно погіршується. Світ отримав шанс перемогти диктатуру, яка створює глобальну небезпеку", - резюмував глава Міноборони.