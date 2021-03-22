У МОЗ пояснили труднощі з отриманням COVID-вакцин
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив труднощі з отриманням вакцин проти COVID-19. Вони виникають через те, що певні виробники не завершили проведення третьої стадії клінічних досліджень.
Степанов запевнив, що міністерство продовжує планову діяльність з отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактами і за допомогою глобальної ініціативи COVAX.
Він звернув увагу, що труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу.
"Це відбувається через те, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, які, розробляючи вакцину, робили це досить швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень так, як це передбачалося у звичайних умовах, вона ще не завершена, тобто вона ще триває", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна веде переговори з усіма світовими виробниками вакцини від коронавірусу. На цей час підписані попередні угоди з шістьма виробниками.
Як писало РБК-Україна, Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу.