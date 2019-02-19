У МОЗ пояснили, що означає право на медичну таємницю

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

У МОЗ розповіли, що є медичною таємницею

Під визначення медичної таємниці підпадають абсолютно всі аспекти, що стосуються здоров'я пацієнта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, лікар, медсестра, будь-який інший медичний працівник або інші особи, яким у зв'язку з виконанням службових обов'язків стало відомо про хворобу, не має права розголошувати як медичну, так і немедичну інформацію про стан здоров'я людини, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Наголошується, що медичною таємницею є: факт звернення особи до лікувального закладу за медичною допомогою; стан здоров'я людини; діагноз; обставини, які передували захворюванню або спровокували його; функціональні особливості організму; шкідливі звички; особливості психіки; майновий стан; інші відомості, одержані при медичному обстеженні.

Крім того, деталізовану інформацію про стан вашого здоров'я не мають права вимагати за місцем роботи або навчання.

У відомстві зазначають, що з 16 років підлітки мають право на таємницю про стан свого здоров'я: батьки мають право на доступ до медичної інформації тільки за згодою підлітків.

При цьому існує буквально кілька випадків, коли лікар може порушити медичну таємницю. Зокрема, випадки, коли збереження медичної таємниці шкодить суспільству або може мати серйозні наслідки для оточуючих пацієнта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України підписав накази про розподіл вакцини проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи.