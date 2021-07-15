МОЗ проведе розслідування через зіпсовані COVID-вакцини у Харківській області

У Харківській області через порушення температурного режиму при транспортуванні зіпсувалися 9360 доз вакцини Pfizer . Міністерство охорони здоров'я проведе розслідування цього випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Як розповіли в МОЗ, на кожній партії вакцини Pfizer, яка транспортується, встановлено спеціальний електронний пристрій - логер, який фіксує температуру. Змінити чи підробити дані логера неможливо, бо вони записуються на захищений носій.

Логери на партії вакцини, яку привезли в Харківську область, показали відхилення. Після цього зіпсовані дози повернули на склад, а державне підприємство "Укрмедпостач" провело внутрішнє розслідування. Однак комісія МОЗ хоче сама провести перевірку.

"За попередніми результатами протоколу випробувань логерів виявлено відхилення їхніх показників від встановленого значення температури. Причини таких відхилень має встановити комісія. Про остаточні результати перевірки буде повідомлено додатково", - заявили в МОЗ.