МОЗ допускає зростання випадків коронавірусу після свят

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. Президент України Володимир Зеленський доручив проаналізувати ситуацію.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року", - йдеться у повідомленні відомства.

За словами Степанова, окрім зростання кількості нових випадків COVID-19, в Україні також очікується збільшення сезонної захворюваності на грип.

Нагадаємо, в Україні п'ятий тиждень поспіль скорочується динаміка захворюваності COVID-19. Також в країні спостерігається скорочення захворюваності на пневмонію.

Також РБК-Україна писало, що в Україні показник захворюваності COVID становить 281,6 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у сім разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Крім того, в Україні може з'явитися реєстр осіб, яких вакцинували від коронавірусу.