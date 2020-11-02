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У Мін'юсті пояснили, чи можна притягнути до кримінальної відповідальності голову КСУ

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 14:21
У Мін'юсті пояснили, чи можна притягнути до кримінальної відповідальності голову КСУ
Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Попри скандальні рішення Конституційного суду України главу КСУ Олександра Тупицького ще можна притягнути до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Однак це зробити стало набагато складніше.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Національне агентство з попередження корупції підтвердило, що Тупицький дійсно не вказав у своїй декларації земельну ділянку в Криму.

"Трагічність ситуації в тому, що саме Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КСУ за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це як раз яскрава ілюстрація того, чому така поведінка терпіти не варто і потрібно вживати заходів. Залучення до відповідальності голови Конституційного суду ще можливо, але це набагато складніше ", - сказав Малюська.

Міністр додав, що судді КСУ приймали рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування у власних інтересах.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ визнав неконституційним кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Як писало РБК-Україна, таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. В результаті президент вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким припиняються повноваження всіх діючих суддів КСУ. Він визначений як невідкладний.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило проти глави КСУ Тупицького кримінальну справу за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

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