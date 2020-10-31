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У Мін'юсті поки що не знають, що робити з ОАСК

Київ, Субота 31 жовтня 2020 20:31
У Мін'юсті поки що не знають, що робити з ОАСК
Фото: будівля ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Міністерстві юстиції України поки що не знають, що робити з Окружним адміністративним судом міста Києва. Міністр Денис Малюська вважає, що ліквідація ОАСК майже нічого не змінить.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, ліквідація ОАСК може призвести до негативних наслідків, якщо це буде не продумано. Також можна передати юрисдикцію частини спорів, які розглядає ОАСК, до іншого суду або об'єднати його з іншим судом.

"Такого роду сценарії менше завдадуть шкоди, ніж проста та елементарна ліквідація ОАСК. Тому що, якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути хтось інший. Питання: хто та за які ресурси", - пояснив він.

Водночас Малюська наголосив, що ніхто не сумнівається у професійності суддів ОАСК, але сумніви стосуються їх доброчесності, тому треба зробити так, щоб він перестав генерувати сумнівні судові рішення.

"Судді професійні і знають законодавство дуже і дуже непогано. Сумніваються у доброчесності і в етичних стандартах. Це ключове", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно петиція з проханням ліквідувати ОАСК набрала необхідну кількість голосів, після чого президент Володимир Зеленський доручив обговорити з Вищою радою правосуддя можливість ліквідації ОАСК.

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Новини України Політика Міністерство юстиції УкраїниДенис Малюська

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