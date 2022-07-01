Мін’юст заблокував рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі", відновлення електропостачання під загрозою
Міністерство юстиції України заблокувало рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі". Без доступу до коштів компанія не зможе проводити ремонти електромереж, що зруйновані після обстрілів у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.
"Арешт рахунків не дозволить закуповувати матеріали та ремонтувати мережі, які щодня обстрілює ворог. Це ставить під загрозу постачання світла у Донецькій області. ДТЕК закликає Державну виконавчу службу та Міністерство юстиції України розблокувати рахунки компанії та керуватись у своїх рішеннях в першу чергу інтересами мешканців Донецької області, котрі потребують електропостачання", - кажуть в ДТЕК.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло для майже 3 млн осель українців, з них - 1,9 млн в Донецькій області.
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