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У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 22:31
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з Криму і Донбасу. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Станом на 18 червня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 510 708  переселенців або 1 235 400 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні станом на 11 червня 2018 року було  взято на облік 1 509 938 переселенців з Донбасу і Криму (1 234 904 сім’ї).

Зазначимо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що переселенцям з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей потрібно видавати кошти для придбання житла на підконтрольній уряду України території.

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Теги публікації: переселенцы, внутренне перемещенные лица, Міністерство соціальної політики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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