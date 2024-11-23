В Минрегионе назвали сроки решения проблемы с теплом в Кривом Роге
В Кривом Роге планируют уладить ситуацию с отоплением до 8 декабря. К этому дню уже будут конкретные результаты.
Об этом заявил вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Ми Україна".
"Уверен, что к 8 декабря мы будем иметь уже конкретные результаты, и все эти дома будут подключены к отоплению", - заявил Кулеба.
У министра уточнили, будут ли какие-либо приоритеты по подключению тепла. В частности, где сначала будут включать тепло, в медицинских заведениях или в домах. Кулеба ответил, что социальная инфраструктура контролируется отдельно.
"Безусловно, у нас социальная инфраструктура, и больницы, они находятся в отдельном контроле. Здесь мы будем говорить за то, что 934 жилых дома - это для нас приоритет. Мы понимаем, что температурный режим снижается, и в целом людям некомфортно находиться в квартирах, где нет отопления", - сказал министр.
В связи с этим, добавил Кулеба, это будет вопрос номер один, чтобы подключить все дома и чтобы люди получили тепло как можно скорее.
Что предшествовало
Отметим, что накануне в Минрегионе сообщили о критической ситуации с теплом в Кривом Роге. В частности, без отопления остались 934 жилых дома, 11 заведений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Это примерно 110 тысяч жителей.
Вчера стало известно, что для того, чтобы решить эту проблему, власти разрабатывают план срочного восстановления тепла в домах жителей.
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