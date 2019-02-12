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Мінрегіон пропонує зобов'язати встановлювати протидимний захист у закладах дозвілля

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 19:53
Мінрегіон пропонує зобов'язати встановлювати протидимний захист у закладах дозвілля
Ілюстративне фото (spmk81 by)

Такі системи можуть мінімізувати можливість виникнення пожежі приблизно на 10%

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляють нові будівельні норми, які передбачатимуть встановлення системи протидимного захисту у закладах культури та дозвілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Мінрегіону Льва Парцхаладзе.

Вказано, що наразі такої вимоги в Україні не існує, а є лише норми щодо обов’язкового встановлення протипожежних систем.

У міністерстві прогнозують, що це підвищить безпеку людей під час відвідин культурних закладів, торговельно-розважальних центрів та інших місць проведення дозвілля. Крім цього, такі системи можуть мінімізувати можливість виникнення пожежі у таких закладах приблизно на 10%.

Крім того, планується вдосконалити розрахунки щодо допустимого часу евакуації людей із ТРЦ та інші зміни.

Нагадаємо, у Мінрегіоні розробляють оновлені державні будівельні норми з будівництва житлових будинків, якими планується передбачити, що нові і реконструйовані будинки повинні мати клас енергоефективності не нижче "С".

Як писало РБК-Україна раніше, у травні 2018-го у Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали торгові центри (ТЦ) України з найгіршою ситуацією з пожежною безпекою.

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