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Мінрегіон звинуватили в спробі експропріації майна бізнесу на десятки мільярдів

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Четвер 14 квітня 2022 10:31
Мінрегіон звинуватили в спробі експропріації майна бізнесу на десятки мільярдів Фовідо: Мінрегіон звинуватили в спробі експропріації майна бізнесу на десятки мільярдів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Міністерстві розвитку громад і територій можуть реалізувати схему фактичної експропріації майна приватного бізнесу на десятки мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Апострофа".

Зокрема, в статті наголошується, що відомство під приводом надання тимчасового житла і компенсацій тим, хто втратив майно, має намір провести захоплення недобудованих комплексів.

За даними видання, в Міністерстві розвитку громад і територій Олексія Чернишова ініціюють масштабне переформатування ринку з можливою передачею всіх існуючих недобудов на баланс свого відомства.

"Ключовий пункт умовного "плану експропріації" - передача під контроль Мінрегіону не тільки проблемних недобудов (що було б логічно, враховуючи майбутній гострий дефіцит житлоплощі і готовність великих забудовників взяти такі об'єкти "під шефство" за гроші держбюджету), але і ті комплекси, які зводять цілком фінансово стійкі компанії. Йдеться про передачу "на баланс" непроданих квартир. При цьому питання отримання забудовниками будь-яких компенсацій поки не обговорюється", - йдеться в статті.

Журналісти також додають, якщо виходити з обсягів планованого до здачі житла (за довоєнними мірками) у 2022 році, відомство претендує мінімум на 160 тис.квартир.

На думку видання, причиною, чому в Мінрегіоні пішли на такий крок-можливість корупційних схем, які можна провести через експропріацію недобудов у забудовників.

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