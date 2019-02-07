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Міноброни РФ заявило, що США повинні знищити ракетні пускові установки Mk-41

Новини » Політика    07.02.2019 - 19:41
Міноброни РФ заявило, що США повинні знищити ракетні пускові установки Mk-41
Ілюстративне фото (picryl.com)

РФ запропонувала знищити ракетні пускові установки, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk

Російське оборонне відомство відповів на ноту протесту Держдепартаменту США, в якій той повідомив про припинення участі американської сторони в Договорі про ліквідацію їх ракет середньої меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що Міноборони РФ просить США знищити розгорнуті на суші універсальні пускові установки Мк-41, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набула чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності.

До цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

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