Міноборони планує придбати дорогу техніку, яка не підходить для АТО, - журналіст

Фото: бронеавтомобіль "Козак-2" (з відкритих джерел)

Бронеавтомобілі "Козак-2" і "Варта" не підходять для експлуатації у в'язкому чорноземі Донбасу

Двовісні бронеавтомобілі масою 15 тонн типу "Козак-2" і "Варта", які подані на затвердження міністру оборони Андрію Загороднюку в рамках проекту Держоборонзамовлення на 2020 рік, не підходять для експлуатації у в'язкому чорноземі Донбасу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, подібна техніка придумана американцями для експлуатації в Африці і на близькому Сході, й не підходить для військових дій в умовах АТО, де прохідність важка навіть для гусеничної техніки. Крім того, за його даними, важка 15-тонна машина дуже повільна і помітна - висока ймовірність виявлення і поразки.

"Подібні бронеавтомобілі схожі на захищений бронею автобус і застосовуються для дуже обмеженого кола завдань, оскільки вимагають або сухої погоди і твердого ґрунту, або хороших доріг. На випадок війни з РФ потрібна техніка, яка пройде скрізь і сховається всюди... досить економічна, яка може швидко перекинути на небезпечний напрям міномет, кулемет, ракетний комплекс, забрати поранених, підвезти боєприпаси і постачання. Подібні машини в Україні є ("Дозор", "Новатор", "Козак-1", "Кугуар", "Спартан"), якщо Міноборони поставить виробникам завдання під гарантії державних закупівель - з'являться і нові моделі. Але, технічне завдання на українські легкі бронеавтомобілі поставлено не буде - ВСУ не планує їх купувати в 2020 році взагалі, тільки 15-тонні машини", - написав журналіст.

Бутусов поставив під сумнів прозорість закупівель, оскільки вони не враховують реальну потребу військ (ніхто не радився з бойовими командирами), а ціни на бронеавтомобілі завищені.

"Колісні бронеавтомобілі "Козак-2" армія планує придбати за ціною приблизно в 10 мільйонів гривень, це не менше 400 тисяч доларів. Бюджет закупівлі партії в 140 машин - не менше 1,4 мільярда гривень. Ціна закладається приблизно на 2 мільйони вище, ніж при закупівлі 18-го року - сподіваюся, цьому теж є якесь обґрунтування у тих, хто планує таку закупівлю", - коментує Бутусов.

Варто відзначити, що раніше військовий експерт Юрій Колесников висловив ще більш критичну оцінку купівлі непотрібних, на його думку, на передовій бронеавтомобілів "Козак-2".

"На жаль, після зміни влади, в Міноборони нічого не змінилося - практично неприховано, робиться спроба вкрасти тільки на одній закупівлі бронемашин близько 300 млн. грн. Більшість комплектуючих "Козак-2" – імпортні, після зміцнення гривні загальна ціна бронеавтомобіля повинна була знизитися, але згідно з проектом Держоборонзамовлення – кожен "Козак-2", суттєво подорожчав... Розрекламовані РНБО і Міноборони, національні випробування проводилися для відводу очей і не впливали на вибір зразків техніки для подальшої участі в тендері Та й сам тендер взагалі не проводилося! Комісія на чолі з першим заступником міністра оборони Руснаком виконала роль ширми для корупційної оборудки", - написав Колесніков на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу, Бутусов запропонував на засідання комітету з оборони ВР запросити командирів бойових рот і батальйонів для обговорення реальних потреб армії і формування нової доктрини сучасних бойових дій.