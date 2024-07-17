Минобороны заявило, что на "нуле" будут воевать роботы: о чем речь

Роль беспилотных наземных и воздушных комплексов в поле боя стремительно растет. Они выполняют широкий спектр задач, включая ударные, разведывательные, инженерные, логистические и эвакуационные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины подчеркнуло, что ныне ускоренными темпами развиваются инновационные проекты, чтобы получить технологическое преимущество на поле боя.

Министр обороны Украины Рустем Умеров определил эту задачу как приоритетную, поэтому эта работа набирает темпы и масштабируется.

Один из таких инновационных проектов проходит испытание. Проект предусматривает комплексное применение наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем для выполнения боевых задач. Специалисты, вовлеченные в его воплощение, отмечают, что реализация этого замысла является перспективой ближайшего будущего.

"Реалии войны диктуют новые требования. Мы должны быстро реагировать на вызовы времени, быть всегда на шаг впереди врага, максимально вкладываться в развитие инновационных инструментов войны, чтобы иметь больше возможностей на поле боя", - отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

На одном из полигонов ВСУ сейчас проводятся испытания комплексного применения беспилотных систем для интеграции "железных солдат" для выполнения задач в общей системе боевых порядков войск. Там боевые задания выполняют роботы:

дроны-разведчики,

дистанционно управляемые пулеметы на турелях,

роботы-саперы,

наземные роботы-логисты.

"Это уникальный опыт украинских оружейников и специалистов ИТ-сферы. Наша общая задача - предоставить нашим воинам как можно больше современных образцов вооружения и военной техники... На фронте это будет спасать жизнь наших воинов", - заявил Гаврилюк.