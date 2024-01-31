Минобороны в январе предотвратило поставку ВСУ более 350 тонн испорченных товаров

Только в течение января Министерство обороны Украины предотвратило поставку нашим военным 362 тонн испорченных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в войско. В частности, в одну из воинских частей на востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что компаний, под видом крупной партии, пыталась скрыть поставку испорченных товаров - капусты, моркови, лука и мандаринов.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", - заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

В министерстве сейчас работают рабочие группы, которые занимаются проверкой качества и своевременной поставки продуктов нашим воинам. Против всех нарушений составляются соответствующие акты.

"За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию", - добавляет пресс-служба.

Только в течение января Министерство предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов.

Проверки в ВСУ

19 января заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова вместе с представителями Командования медицинских сил ВСУ и командой "Leleka Foundation/БФ Аист Украины" провели проверку состава медицинского имущества. В частности, оценили состояние и наличие аптечек.

В частности, в тот же день Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей из-за жалоб военных внепланово проверили продуктовые склады некоторых воинских частей на востоке страны.

Ряд компаний, заключивших договоры с Минобороны в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов.