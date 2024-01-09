Минобороны разрывает все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами

В Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Виталия Половенко во время пресс-конференции на тему "Легкая промышленность - за прозрачные закупки: украинскому защитнику - украинскую форму!".

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены", - ответил он на вопрос о позиции Минобороны по поводу скандала вокруг Гринкевичей.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ДБР.

После чего уже 30 декабря Печерский районный суд города Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его взяли под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен. В настоящее время предприниматель остается под арестом

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