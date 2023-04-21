Минобороны Финляндии оценило, достаточно ли помощи Украине для успешного контрнаступления

Учитывая запасы оружия в некоторых странах Европы, можно сделать вывод, что союзники уже сделали многое в контексте военной помощи Украины. Но достаточно ли этого в плане контрнаступления оценить сложно.

Об этом заявил постоянный секретарь Министерства обороны Финляндии Эсы Пулккинен в кулуарах встречи в формате "Рамштайни" в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Я бы сказал, что учитывая запасы вооружений большинства европейских стран Европа сделала многое. Конечно, можно сделать больше", - сказал Пулкинен на вопрос о том, достаточно ли союзники передали Украине оружия для успешного контрнаступления.

В свою очередь, он подчеркнул, что в вопросе военной помощи такой стране как Финляндии всегда нужно искать баланс в плане запасов и рисков.

"Став членом НАТО, мы можем взять на себя немного больше рисков. Я бы сказал, что мы уже многое сделали в плане поставки вооружения", - считает Пулкинен.

По его словам, сейчас вопрос больше в поддержке и обучении, долгосрочном обучении украинских солдат с точки зрения предоставления Украине возможностей, которые им понадобятся в ближайшие годы.

"С точки зрения контрнаступления - очень трудно сказать. Мы знаем теоретически, какие средства будут необходимы при этом. Вам нужны механизированные войска. Если вы посмотрите на поставку танков, то они усиливают возможности контрнаступления", - объясняет Пулкинен.

Он акцентировал, что важно и оснащение системы ПВО, ведь россияне могут наносить дальние ракетные удары не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре Украины.

"В систему ПВО входят многие подсистемы: наблюдения, системы земля-воздух, в конце концов - самолеты. Западные самолеты будут частью военной интеграции Украины на Запад. Но сейчас или позже - я не хотел бы спекулировать", - сказал Пулкинен.

Напомним, что сегодня в Германии проходит новая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

Как вчера отмечал президент Владимир Зеленский Украина в период подготовки к контрнаступлению ожидает, что союзники во время встречи решат вопрос о предоставлении ВСУ дальнобойному оружию.

Однако в Пентагоне заявили, что внимание будет сосредоточено на вопросах по ПВО, боеприпасам и средствам поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.