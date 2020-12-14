Мінкульт хоче внести Чорнобильський комплекс у список спадщини ЮНЕСКО

Фото: оглядове колесо в Прип'яті (РБК-Україна)

Міністерство культури України планує подати Чорнобильський комплекс у попередній список спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Зробити це хочуть до 31 березня 2021 року.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко на сторінці у Facebook.

За його словами, внесення Чорнобильського комплексу в список ЮНЕСКО дасть змогу на консервацію та реставрацію його окремих об’єктів.

"Майбутні покоління мають побачити все на власні очі та усвідомити масштаби трагедії квітня 1986 року. Про те, як колись одна ніч перетворила перспективне молоде місто Прип'ять на привида", - пояснив Ткаченко.

Зазначимо, в ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія. В результаті аварії четвертий енергоблок АЕС було зруйновано. Радянський Союз тривалий час приховувала аварію як від міжнародної спільноти, так і від громадян.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготуватися до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Зокрема, уряд має опрацювати питання проведення міжнародної конференції, присвяченої катастрофі.