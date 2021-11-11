ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Мінкульт має стати форпостом оборони від "російського світу", - нардеп Дунда

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 листопада 2021 13:31
Мінкульт має стати форпостом оборони від "російського світу", - нардеп Дунда Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що Міністерство культури та інформаційної політики має стати ключовим міністерством нарівні з Міністерством оборони щодо протидії гібридній агресії з боку Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

"Міністерство культури та інформаційної політики має стати форпостом оборони від навали "російського світу", - написав депутат.

На його думку, саме інформполітика робить це міністерство настільки важливим у системі виконавчої влади.

Дунда додав, що основним завданням нового міністра має стати захист українського інформаційного поля від російської пропаганди.

"Новим міністром має стати людина з чітким баченням стратегії інформаційної оборони", - наголосив нардеп.

Як повідомлялося, чинний міністр Олександр Ткаченко подав у відставку.

У березні 2021 року до парламенту внесли законопроект "Про внесення змін до деяких законів щодо засудження ідеології "російського світу", ініціаторами якого виступили депутати "Слуги народу" Олег Дунда та Олександр Аліксійчук.

Завданням законопроекту є заборона пропагування ідеології "російського світу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Бунда
NEWS
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
DAILY
Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради