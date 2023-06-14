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Министры обороны НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Беларуси

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Среда 14 июня 2023 17:39
Министры обороны НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Беларуси Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Североатлантического альянса рассмотрит вопросы ядерной безопасности. В частности, поднимут вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

Как отметил генеральный секретарь НАТО, в рамках министерской встречи Альянса состоится заседание Группы ядерного планирования - высшего органа, ответственного за ядерную политику Североатлантического союза.

"Мы и дальше наблюдаем безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", - отметил Столтенберг.

Также Столтенберг добавил, что министры обороны обсудят:

  • ядерные аспекты нынешней среды безопасности;
  • корректировка ядерного сдерживания Североатлантического союза.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь

В конце мая министры обороны Российской Федерации и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ударах "ядеркой".

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НАТО Йенс Столтенберг Беларусь Российская Федерация
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