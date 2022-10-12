Министр финансов назвал сумму международной помощи Украине до конца года

Украина с февраля уже получила около 19,4 млрд долларов финансовой поддержки от иностранных партнеров. До конца этого года Украина рассчитывает получить 5 млрд евро от ЕС, 4,5 млрд. долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд долларов от МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен в Вашингтоне.

"Мы продолжаем полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарны за предоставление средств в форме грантов, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку", - отметил Марченко.

По его словам, грантовая помощь Украине от США достигла 8,5 млрд долларов. Деньги были направлены в государственный бюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.

Йллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут и дальше решительно поддерживать Украину и украинский народ, сообщили в пресс-службе Минфина.