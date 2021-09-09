Мінінфраструктури займеться розвитком курортів і туризму в рамках "Великого будівництва"

Рішенням Кабінету міністрів до сфери управління Міністерства інфраструктури переходить Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ). До переліку основних завдань Мінінфраструктури повертається також забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері туризму і курортів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства в Facebook.

Повноваження щодо формування державної політики в галузі туризму переходять в Мінінфраструктури від Міністерства культури та інформаційної політики.

"Мінінфраструктури повертає у власну зону відповідальності питання розвитку туризму та курортів в Україні. Сьогоднішнє рішення - не спонтанне. Є величезний масив роботи, які вже проробила команда ДАРТ у співпраці з Мінкультом: це проєкт “Мандруй Україною”, активні промоції бренду держави на національному та міжнародному рівнях, а також чи не вперше за довгі роки туризм в Україні отримав реальне фінансування та візію розвитку", - прокоментував рішення уряду міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Мінінфраструктури зосередиться на створенні умов для розвитку туристичного сектора, важливою складовою яких буде формування якісної інфраструктури існуючих і майбутніх туристичних об'єктів у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Наша команда вже довгий час системно співпрацює з Мінкультом. Дороги до туристичних магнітів, нова навігація, розвиток водних туристичних маршрутів – яскраве свідчення цьому", - зазначив міністр.

У 2011 році функції формування та реалізації державної політики в сфері туризму і діяльності курортів вже були серед повноважень Міністерства інфраструктури України, втім, у 2015 ці функції були передані Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.