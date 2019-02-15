Мінгареллі анонсував новий проект щодо допомоги секретаріату Ради

Фото: Хьюг Мінгареллі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новим проектом передбачається надання технічної допомоги секретаріату

Представництво Європейського союзу в Україні впровадить новий проект щодо надання допомоги секретаріату Верховної ради. Про це повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, новий проект надасть Верховній раді технічну допомогу.

"Для того, щоб надати вам допомогу в реалізації цієї Угоди необхідно реалізувати новий проект, який ми запускаємо… Ми будемо діяти як консультативна група радників для секретаріату Верховної ради. Ви можете бути переконані, що з нашого боку делегація Європейського парламенту - ми будемо робити все можливе для того, щоб допомагати вам", - повідомив Мінгареллі.

Нагадаємо, глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що через місяць зможе заробити офіс парламентської реформи.

Як писало РБК-Україна, Мінгареллі заявив про необхідність поліпшення координації між Кабінетом міністрів і представниками парламенту, які повинні погоджувати прийняття євроінтеграційних законопроектів.