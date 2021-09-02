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Мінфін США не забороняє приватним особам грошові перекази в Афганістан, - Reuters

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Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 22:57
Мінфін США не забороняє приватним особам грошові перекази в Афганістан, - Reuters Фото: Мінфін США не забороняє грошові перекази в Афганістан (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство фінансів США підтвердило, що не забороняє грошові перекази приватних осіб в Афганістан. Раніше платіжна система Western Union повідомила про відновлення роботи в цій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника Мінфіну, відомство повідомило фінансових організацій, що вони можуть обробляти приватні грошові перекази в Афганістан.

Агентство зазначає, що це рішення американського фінансового регулятора може принести деяке полегшення економіці Афганістану. Після захоплення в середині серпня влада талібами США і ряд інших країн заморозили афганські активи на суму близько 9 млрд доларів і припинили фінансову допомогу.

За даними Світового банку, грошові перекази приватних осіб з-за кордону становили в 2020 році 3,983% ВВП Афганістану. У 2017 році цей показник знаходився на позначці 4,36%.

Нагадаємо, раніше міжнародна платіжна система Western Union оголосила про відновлення грошових переказів до Афганістану.

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