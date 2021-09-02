Мінфін США не забороняє приватним особам грошові перекази в Афганістан, - Reuters

Міністерство фінансів США підтвердило, що не забороняє грошові перекази приватних осіб в Афганістан. Раніше платіжна система Western Union повідомила про відновлення роботи в цій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представника Мінфіну, відомство повідомило фінансових організацій, що вони можуть обробляти приватні грошові перекази в Афганістан.

Агентство зазначає, що це рішення американського фінансового регулятора може принести деяке полегшення економіці Афганістану. Після захоплення в середині серпня влада талібами США і ряд інших країн заморозили афганські активи на суму близько 9 млрд доларів і припинили фінансову допомогу.

За даними Світового банку, грошові перекази приватних осіб з-за кордону становили в 2020 році 3,983% ВВП Афганістану. У 2017 році цей показник знаходився на позначці 4,36%.