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Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 17:40
Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 лютого 2021 року залучило до державного бюджету 5,285 млрд грн. Це на 2,261 млрд грн менше, ніж на попередньому аукціоні (7,546 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 19.05.2021 на суму 250,4 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,29% річних,
  • з погашенням 02.02.2022 на суму 897,9 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,40% річних,
  • з погашенням 19.04.2023 на суму 2,139 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,88% річних,
  • з погашенням 22.05.2024 на суму 1,998 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,15% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітик групи ICU вважає, що нерезиденти можуть збільшити пропозицію валюти на ринку для купівлі ОВДП і підштовхнути гривню до зміцнення.

Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.

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