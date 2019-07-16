Мінфін продав на аукціоні ОВДП більш ніж на 1 млрд доларів

Рекордна розміщення викликано необхідністю покривати дефіцит бюджету
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 16 липня 2019 року залучило до державного бюджету 33,292 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Як зазначила міністр фінансів України Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook, це було найбільше розміщення в 2019 році.
Зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Нагадаємо, за даними Мінфіну, за січень-червень від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 185,6 млрд грн порівняно з 84,1 млрд грн за відповідний період минулого року. Зокрема цього року було випущено ОВДП у гривні - 120,2 млрд грн, у доларах - 2,2 млрд доларів і євро - 0,2 млрд євро.