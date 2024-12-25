Минфин дал разъяснение по повышению налогов: когда и сколько нужно платить

Закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, переносит повышение налогов для ФОПов на 1 января 2025 года. Кроме того, граждане будут платить повышенный военный сбор за декабрь только с части дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

ФЛП

Как отметили в Минфине, для ФОПов первой, второй и четвертой групп ставка сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн). Соответственно, военный сбор будет рассчитываться на основе этой суммы, то есть составит 800 грн в месяц.

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФОПы) начнут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Налог для граждан

В Минфине заявили, что не будут платить военный сбор "задним числом" физические лица. Задекларированный физическими лицами общий годовой доход за 2024 год будет облагаться военным сбором по ставке 1,5%.

В то же время доходы от операций с имуществом, доходы в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества, облагаются налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года.

Также другие доходы физических лиц (доход от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.д.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года.

"Ставка военного сбора увеличится до 5% для доходов, указываемых в годовой декларации, начиная с 1 января 2025 года", - говорится в разъяснении Минфина.

Другие доходы

Кроме того, ОВГЗ для физических лиц продолжают не облагаться ни НДФЛ, ни военным сбором. Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, не подпадающие под обложение НДФЛ, также не облагаются военным сбором.

Ставка военного сбора для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в законе, остается на уровне 1,5%.